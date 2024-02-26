Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Sparta Prag maçının 11’ine göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Sparta Prag maçının 11’ine göre Antalya karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Mauro Icardi’nin yerine Victor Nelsson, Derrick Köhn, Tete ve Carlos Vinicius’e görev verdi.

4 eksik

Galatasaray’da bu mücadelede 4 eksik futbolcusu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Serge Aurier sakatlığından dolayı, Mauro Icardi de cezalı olduğu için kadroda yer almadı.

Carlos Vinicius ligde ilk kez 11

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Mauro Icardi’nin yokluğunda Antalyaspor maçında 11’de başladı. Süper Lig’de daha önce Başakşehir karşılaşmasında sonradan dahil olan Vinicius, Antalya mücadelesiyle ilk kez 11’de yer aldı.

Barış Alper Yılmaz sağ bekte

Teknik Direktör Okan Buruk, Antalyaspor müsabakasında Barış Alper Yılmaz’a bu sefer sağ bekte görev verdi. Bu sezon Barış Alper’i birçok yerde kullanan Buruk, son oynanan Sparta Prag karşılaşmasında sağ kanatta başlatmış, Kaan Ayhan kırmızı kart gördükten sonra sağ beke çekmişti.

Galatasaray, Antalyaspor maçına; Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Carlos Vinicius 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt ve Hamza Akman bekledi.

Fenerbahçe’ye gönderme

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşması öncesinde stadyum hoparlörlerinden ezeli rakibi Fenerbahçe’ye göndermeli şarkılar çaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sarı-lacivertlilerle ilgili tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlardan Mauro Icardi’ye destek

Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Rams Park’taki mücadelede hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımlarını maça hazırladı. Tribünlerde ayrıca ’Bu takım bu sene söke söke şampiyon’, ’Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak’, ’Galatasaray’ın Galatasaraylıdan başka dostu yok’ ve ’Galatasaray tek, siz hepiniz’ pankartları yer aldı.

Taraftarlar 1 maç ceza alan Mauro Icardi’yi de unutmadı ve tezahüratlarla destek oldu.