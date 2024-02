Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na davet yanıtı

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de düzenlenen Sivaslılar Buluşmasına katıldı. Program sonrasında bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim’ söylemi üzerine yöneltilen soruya Kurum, “Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış” şeklinde cevap verdi.

Kirli pazarlıkların farkında olduklarını ifade eden Kurum, “İttifakı her yerde görüyoruz. Meclis üyelerinin dağıtıldığı, başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifak ile karşı karşıyayız. Burada işarette Kandil’den gelmiştir. O yüzden adı kent uzlaşısı değil Kandil uzlaşısıdır. Bu ittifakı gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz her şeyi görüyor. Dün Sancaktepe’de yapmış oldukları organizasyonda da 2 partinin de bayraklarının sallandığını net bir şekilde görüyoruz. Gizlemeye çalıştıkları ittifak açık olarak net bir şekilde ortadadır. Daha önce DEM’den bir aday çıkacaktı. Daha sonra Kandil’den gelen talimat ile birlikte o aday geri çekildi. Ardından ismine kent uzlaşısı dedikleri ve ittifakı bölücü terör örgütü liderlerinden olan birisinin talimatı ile ittifakın işaret edildiğini tüm Türkiye, tüm dünya duydu. Bu ittifak yaptıkları gerçek bir ittifaktır. İmamoğlu, kandil uzlaşısının adayıdır. Bu ittifakın adı da Kandil İttifakıdır” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu’nun her söyleminin iş yapma biçiminin bu anlayış olduğu için söyleyecekleri de bir şey olmadığını kaydeden Kurum, “İstanbul’a, Sancaktepe’ye bir eser mi yaptınız, İstanbul’a bir hizmet mi getirdiniz ki söyleyeceksiniz. Söyleyebileceğiniz hiçbir şey olmadığı için ancak bahaneler, iftiralar, dedikodular ve farklı gündemler ile İstanbul’u 5 yıl meşgul ettiniz. Maskeniz düştü. İstanbullular gördü. CHP’yi birbirine kattınız, İstanbul’a hizmet etmediniz. İstanbul’un kaynaklarını kendi ikbaliniz için harcadınız. Bölme ve parçalama konusunda gerçekten yetkinsiniz. Ama biz İstanbul’u kimseye parçalatmayacağız. Kimseye böldürmeyeceğiz. Kimseye de bunu yapması konusunda müsaade etmeyeceğiz. Geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk böyle yaptı. Bizim 22 yılda yapmış olduğumuz hizmet siyasetinde önümüze çıkan her engelde her kargaşada liderimiz Cumhurbaşkanımız böyle yaptı. 31 Mart’ta da milletimiz Kandil İttifakına, Kandil uzlaşısına, adı her neyse o kirli ittifaka gereken cevabı sandıkta verecektir” şeklinde konuştu.

Basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "İlk kez Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkında yöneltilen sorusu üzerine Kurum, “Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. 5 yılda yeni mi aklı başına gelmiş. 5 yıldır hiçbir protokole uymayan ve bu manada İstanbul’un hizmetlerinden mutlu olamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yeni bir polemik ve plan peşinde. Oradaki gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim, edilmedim. Yani davet edilsen ne olur edilmesen ne olur. Sen 5 yıldır zaten İstanbul’u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim, edilmedim siyaseti yapıyorsun. Seni hepimiz öğrendik. Ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Ajanslar üzerinden siyasi tezgahlar ve senaryolar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar. Bir hizmetiniz varsa onu göğsünüzü gere gere anlatabilirsiniz. Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizden, hizmetlerimizden bahsediyoruz. Sivaslılar ile beraber olduk, Sivas’taki eserlerimizden bahsediyoruz. Sancaktepe’ye geldik. Sancaktepe’ye 5 yılda bizim yaptığımız İstanbul Büykşehir Belediyesinin yaptığının kat ve kat fazlasıdır. Tarlada iziniz yok, aynaya dönüp bakın. Aynaya dönüp baktığınız da İstanbul’a bir hizmet etmediğinizi göreceksiniz. Böyle polemikler sizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. O polemiklerin cevabını da 31 Martta Başkan alacak. Biz metro açılışında milletimizin mutluğuna şahit olacağız. Çünkü orada alın terimiz, emeğimiz, mücadelemiz var. İstanbulluların geleceğine ilişkin bir hayalimiz var. Ve o hayali gerçekleştirmişiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de orada olacağız” dedi.

Kurum, “Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın. Burada törenini yapsın biz de gelelim. Sancaktepe belediye başkanımız da gelsin. Gereksiz polemiklere gireceğine o hafriyat döktükleri metro tünellerini açsınlar. Karayolu tünellerini açsınlar” ifadelerini kullandı.