D-650'de alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda alev topuna dönen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-650'de alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda alev topuna dönen hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, D-650 karayolu Karaçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametinde ilerlemekte olan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Kısa sürede adeta alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman