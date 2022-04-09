Derbide hava 14 derece olacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide, maç saati termometreler 14 dereceyi gösterecek.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Ülker Stadyumu’nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının 14 derece, nem oranın ise yüzde 71 olacağı belirtildi.