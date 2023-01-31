Devlet Hava Meydanları İşletmesi havacılık akademisi 6 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisi, 6. yılını kutladı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, Akademinin 6. yılını, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisi, üyesi olduğu havacılık kurumlarının kriterlerine göre verdiği eğitimle uluslararası alanda dikkat çekiyor. Açıldığı günden bugüne 214 bin 204 kişi eğitime katılırken akademide 2022 yılında seyrüsefer ve işletme alanları başta olmak üzere tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 50 bin personele eğitim verildi. 2022 yılında yüz yüze verilen eğitimlerin yanında, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca kullanıma sunulan “Eğitim Yönetim Sistemi” üzerinden de uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimler gerçekleştirildi. Bu gibi imkanları sunabilen Havacılık Akademisi’nin kuruluşunun 6.yılına girmesi nedeniyle DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, akademinin 6. yılını kutladı.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaliteli hizmet anlayışını modern eğitim vizyonuyla harmanlayan DHMİ Havacılık Akademisi, bilginin gücüne dayanarak ulusal ve uluslararası alanda eğitimlerine devam ediyor. Gerçekleştirdiği kurum içi ve sektörel eğitim faaliyetleriyle DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor" ifadelerini kullandı.