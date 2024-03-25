Dijital sanatla harmanlanan Küçük Prens Fişekhane'de sahnelenecek

Sahnelendiği ülkelerde seyircinin kalbini kazanan büyülü gösteri "Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi", 360 derece dijital gösterisi ile İstanbul Fişekhane’ye geliyor.

"Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi", 360 derece dijital gösterisi ile İstanbul Fişekhane’ye geliyor. Sadece çocukları değil, içindeki çocuğu kaybetmeyenlere de etkileyici bir arkadaşlık hikayesi anlatan gösteri, nisan ayı boyunca her cumartesi ve pazar günü seyircisiyle buluşacak. Milyonların kalbine dokunan büyülü maceranın biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Sevgi ve dostluğu anlatan gösteri, modern teknoloji ile Kenan Ece’nin Türkçe seslendirmesini bir araya getirerek, Küçük Prens’in dokunaklı macerasını olağanüstü 360 derece deneyime dönüştürüyor. 45 dakika boyunca hem çocukları hem yetişkinleri büyüleyecek olan gösteri, geleneksel tiyatro, animasyon ve dijital sanatı harmanlıyor.