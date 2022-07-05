Kolan Güzellik merkezi Estetisyenleri Ayten Yener ve Esin Alaz, Doğal Cilt Bakımı ile İlgili Bilmeniz Gerekenler hakkında bilgiler verdi.

“Doğal cilt bakımı ile ilgili olarak bilgiler veren Estetisyen Esin Alaz “iş hayatında yaşanan stres ve çevresel faktörlere bağlı olarak oluşan cilt sorunlarını ortadan kaldırmak için son derece etkili bir yöntemdir. Kimyasal ürünler bulunduran cilt bakım yöntemleri cildinizin sağlığı ile oynamaktadır. Bu sebeple tercihlerinizi daha çok doğal ürünlerden yana kullanmanız gerekir. Doğada bulunan pek çok yararlı malzemeyi cilt bakımınıza dâhil edebilirsiniz. Cilt yapısı hayatın belirli dönemlerinde çok hassas bir yapıya sahip olur. Bu sebeple de ayrıntılı bir temizliğe ihtiyaç duyar. Cildimize iyi bakmadığımız takdirde erken yaşlanma gibi problemler ortaya çıkmaya başlar. Yaşın ilerlemesi ve çevresel faktörlerin etkisi ile test üzerinde çeşitli deformasyon problemleri ortaya çıkmaya başlar. Aynı zamanda yaşanan stres durumları da pek çok problemi beraberinde getirir. Yapılan pek çok araştırma doğrultusunda stresin cilt ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı maddelerin de vücudumuza girmesi cilt sağlığını olumsuz etkileyen sebepler arasında yer alır. Daha sağlıklı bir cilt yapısına ulaşmak için zararlı şeylerin tamamından uzak durmak gerekir. Beslenme düzenine bağlı olarak cilt yapısında çeşitli problemler meydana gelmektedir.” dedi

Estetisyen Ayten Yener de “doğal bir cilt bakımını nasıl yaparız? Doğal cilt bakımını yaparken ihtiyacımız olan ürünler nelerdir? Sorularına cevaplar verdi.

Doğal Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Cilt bakımı hem erkekler hem de kadınlar için son derece önemli durumlardan biridir. Doğru bir şekilde cilt bakımı yapıldığı zaman daha sağlıklı ve güzel görünümlü ciltlere sahip olmak mümkündür. Doğal cilt bakımı yapabilmek için çeşitli kurallara uymak gerekir. Evde doğal olarak bulunan malzemeler ile cilt bakımını gerçekleştirmeniz mümkündür. Aynı zamanda bu alanda uzmanlaşmış olan kişilere de bakım yaptırmak mümkündür. Cilt için evde doğal olarak hazırlanabilecek pek çok kür tarifi bulunmaktadır. Iyi bir araştırma yaptıktan sonra cildinize uygun olan bakım yağlarını ve kürlerini tercih ederek uygulamaya geçebilirsiniz. Kozmetik olarak satın alınan cilt bakım ürünleri içerisinde katkı maddesi ve kimyasal madde barındırdığı için çok fazla tercih edilmez. Pek çok güzellik merkezi doğal cilt bakımını yapmak için geliştirilmiştir. Bu hususta iyi bir araştırma yaparak bu güzellik merkezlerini de tercih edebilirsiniz.

Doğal Cilt Bakımında Kullanılan Yağlar

Cilt bakımı doğal bir şekilde gerçekleştirmek isteyen kişiler mutlaka bakım ürünü olarak doğal yağları tercih etmelidir. Cilt bakım kürlerinin ve maskelerinin temelini oluşturan ürünler yağlardır. Bu sebeple yağ kullanımına özen göstermek gerekir. Tek başına kullanımı söz konusu olabildiği gibi çeşitli karışımlar yolu ile de kullanmak mümkündür. Doğal cilt bakımı yapacak olan kişilerin en çok tercih ettiği yağlar avokado yağı ve zeytinyağı olmaktadır. Aynı zamanda badem yağı, Hindistan cevizi yağı ve kamelya yağı gibi yağlarda çok fazla tercih edilmektedir. Aynı zamanda doğal cilt bakımında yeşil çay ve limon suyu da çok fazla tercih edilmektedir. Bu yağlar herkesin kolay bir şekilde erişim sağlayabileceği yağlardır. Özellikle zeytinyağı doğal cilt bakımı esnasında çok fazla tercih edilen yağlardan biridir. Hem cilt için hem de saçlar için çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Bu yağları ilk olarak cildinizin belirli bir bölgesinde uygulayıp, herhangi bir yan etkisini görmedikten sonra tüm vücutta uygulamaya başlayabilirsiniz. Olumlu bir sonuç alabilmek adına mutlaka düzenli olarak kullanıyor olmak gerekir. Düzensiz bir şekilde kullanıldığı zaman olumlu ya da olumsuz bir sonuç almak mümkün olmaz. O zamanlarda özellikle kadınlar cilt bakımında daha çok doğal yöntemleri tercih etmeye başlamıştır. Doğal yöntemler ile çok daha büyük bir fayda sağladıkları ortaya çıkmıştır.

Doğal Cilt Bakım Kürleri

Doğal cilt bakımı için çeşitli kürler bulunmaktadır. Hindistan cevizi ile yapılan kürler cildin nemlenmesini ve canlanmasını sağlar. Aynı zamanda bu yağ yardımı ile cildinize peeling etkisi yaratmanız mümkündür. Sivilceli ve kuru bir cilt yapısına sahip olan kişiler için avokado yağı çok büyük bir etki yaratmaktadır noksan avokado yağını bir yemek kaşığı yoğurt ile karıştırarak cildinize uygulayıp 15 dakika bekletmeniz gerekir. Daha sonra ılık bir su yardımıyla cildinizden temizlemeniz gerekir. Limon her konuda büyük bir fayda sağladığı için cilt bakımı konusunda da çok büyük bir fayda sağlamaktadır. Bu sebeple limon yağını da doğal bakımını da mutlaka kullanmanız gerekir. Aynı zamanda zeytinyağı ciltte bulunan ölü deriyi aldığı için büyük bir fayda sağlamaktadır. Zeytinyağında sadece bir şekilde kullanmak mümkündür. Cilt maskesi oluşturmak için 1 adet yumurta beyazını iyice çırpmak gerekir. Köpürene kadar çıktıktan sonra yüzünüze uygulayıp kuruyana kadar beklemek gerekir. Kuruduktan sonra temiz bir havlu ile yüzünü temizlemeniz gerekir. Yumurta akı maskesi ile son derece yumuşak ve pürüzsüz bir cilt yapısına ulaşmak mümkün olur.

