Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre yurdun güney kesimlerinde yağış beklediklerini belirten Macit, “Akdeniz’in tamamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Doğu Anadolu’nun güneyinde ve çarşamba akşam saatlerinde Batı Karadeniz’de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz” kaydetti.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de yer yer kar yağışı beklediklerini aktaran Macit, şöyle konuştu:

“Perşembe ve cuma günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda sağanak şeklinde yağışlarımız devam ediyor. Perşembe ve cuma kıyıya giden hafif sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklığı yağışa rağmen artış gösterecek. Mevsim normallerinin özellikle cuma gününden itibaren kuzey iç ve batı kesimlerde üç ile altı derece üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz.”

Ankara, İstanbul ve İzmir

Ankara’da herhangi bir yağış beklemediklerini söyleyen Macit, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine çıkacağını ve 15 derece civarında olacağını dile getirerek, “Aynı şekilde İstanbul’da da yağış beklemiyoruz. Hafta sonu da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar uzanıyor. İzmir’de de yağış var ama önemli bir yağış yok. Hafta sonunda yağış kesiliyor. Orada da 20 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesi

Çarşamba ve perşembe günleri deprem bölgesinde yağış beklediklerini kaydeden Macit, “Vatandaşlarımızın özellikle yağışa karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Orada özellikle konteynerler var. Yağış miktarı az da olsa etkileniyor vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızı yağışa karşı çarşamba, perşembe ve cuma günü dikkatli olmalarını sizin aracılığınızla uyaralım” ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi

Macit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vereceğimiz en önemli meteorolojik hadise çığ tehlikesi olabilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor.”