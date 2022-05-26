Duru: 'Düşük maliyetlerle başarı yakaladık'

Silivrispor ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Akgün Duru, Sayman Ramazan Sakallıoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin, Genel Kaptan Turgay Sezginer, Basın Sözcüsü Şahan Karakaş ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Tekin ile birlikte idari binada bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Akgün Duru; “Biz ilk göreve gelirken aldığımız her kararı, yaptığımız tüm çalışmaları Silivri halkıyla ve Silivrispor Sevdalılarıyla paylaşacağımızı açık açık söylemiştik. Belirli aralıklarla toplantılar yaptık. Yılsonuna geldik, ne yaptık şuan kulübün mali durumu nedir ana fikir bu olmak üzere sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz.

KENDİ SAHAMIZDA TARAFTARIMIZI ÜZMEDİK

Futbol takımı olarak biliyorsunuz ki bu yılı grubumuzda şampiyon bitirdik. Play-Offlarda da son final maçında penaltılar sonucunda elendik. İki maç oynadık birini kazandık birinde elendik. Bir üst lige çıkamadık bununla ilgili üzüntülerimiz çok. Çok iyi bir sezon geçirdik. Maçlarımızı izlemeye gelen taraftarlarımız keyif aldığını düşünüyorum. Burada şükürler olsun kendi sahamızda onları hiç üzmedik.

ŞAMPİYON ALTYAPIMIZ VAR

Altyapılarda iki gün önce U-14 takımımız grubunda şampiyon oldu ve İstanbul Şampiyonluğu oynama hakkı kazandı. Tüm altyapı hocalarımızı, yöneticilerimizi, oyuncularımızı kutluyorum. Başarıları ile gurur duyuyorum. Basketbol maçlarına devam etti devam ede edecek. Diğer altyapılarımızı gruplarını tamamladı altyapılarımızda 300 oyuncumuz var. Bu iyi bir rakam. İdman ve saha sıkıntısı dönem dönem yaşanıyor. Yeteri kadar tesis Silivri merkezde yok.

TESİSLER VE İDMAN SAHASI KURTARICI OLACAKTIR

Sevindirici bir haber aldım, iki gün önce Sayın Belediye Başkanımızı ziyarete gittiğimizde mevcut lojmanı taşıyacağını ve onun yanına da 60*90 bir idman sahası yapacağını söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi rahatlatacaktır. Mevcut sahalarda yer bulmak zordu. İmkânlar kısıtlı ama ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu idman sahası yapıldığında daha da rahatlayacağımıza inanıyorum.

BORÇ ÖDEYEREK ŞAMPİYON OLDUK

Mali tablo ile ilgili Sayman Ramazan Sakallıoğlu ise yaptığı açıklamasında; “2021-2022 sezonu bizim açımızdan son derece iyi giderken son dakika penaltısında biraz üzüldük. Biz şampiyonluk bekliyorduk ama olmadı penaltı bu kaçabiliyor. Bu sezonda da elimizden geldiğinde yarışmacı ve şampiyonluk kovalayan bir takım yapmaya çalışacağız. Geçtiğimiz dönem ile ilgili olarak yönetim kurulu olarak 2 milyon 562 bin TL kulübe hibe etmişlerdir. Belediyemizin de bize verdiği 642 bin TL, bayrak, store, büfe, bağış ve federasyon gelirleri 780 950 TL, sponsorlarımız 350 bin TL, forma ve bağış gelirlerimiz 500 bin TL, reklam tabela gelirlerimiz 120 bin TL, eski borçlarımız pazarlık usulü karşılıklı görüşerek yaptığımız ödemelerde 385 bin TL ödediğimiz borçlarımız var. Bizim bu alırken aldığımız borç 7 milyon 922 bin 594 TL idi bu borcum 1 milyon 768 bin 937 lirası da ödendi. Hiçbir gelirimiz olmaksızın bu borçları ödedik. Geçen sezon ile birlikte bizim hiçbir borcumuz bulunmamaktadır. Bununla ilgili de personel maaşları olarak 310 bin TL, taraftar forma bayrak, A takım ve altyapı malzemeleri yapım imalat masrafımız 515 bin TL, eczane ve medikal malzeme masraflarımız 50 bin TL, tesis bakım, futbolcu yemekleri ve diğer giderler 300 bin TL, futbol federasyonu lisans ücretleri 127 bin TL, deplasman maç konaklama 114 bin TL, futbolcu teknik ekip maç başları ve primleri 2 milyon 10 bin TL bu bizim takımımızın maliyetidir arkadaşlar. Boks Şubesi 15 bin TL, Basketbol Şube masrafları 20 bin TL, futbol takımı hastane masrafları 110 bin TL, eski döneme ait borçlar içinde önenen miktarımız 1 milyon 768 bin 937 TL olmak üzere 5 milyon 339 bin 937 TL’lik bir bütçeyle sezonu tamamladık. Bu 5 milyon küsürlük bütçenin 2 milyon 562 bin TL’si yönetim kendi ceplerinden vermiştir. Şu anki mevcut borcumuz da 7 milyon 922 bin TL’den ödenen 1 milyon 768 bin TL’yi düştüğümüz zaman mevcut borcumuz 6 milyon 150 bin 656 TL’dir bu da eski yönetimden aldığımız borcun ödendikten sonra kalan kısımdır” dedi.

DÜŞÜK MALİYETLE BAŞARI YAKALADIK

Akgün Duru toplantının devamında yaptığı konuşmasında; “Şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar, ödemelerimizi yaptık, kendi dönemimizle ilgili herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Daha önce devreden borçla ilgili de 1 milyon 768 bin TL ödeme yaptık. İnşallah bu genel borç böyle ödeye ödeye biter. Burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Bizim geçen yıl futbolcu, teknik ekip peşinat, maç başı, standart olan iç saha 1. 000 ve dış saha 1.500 primlerimizin toplamı sadece 2 milyon 10 bin TL. Tüm takımımızın maliyetidir bu rakam. Biz geçen yıl bu rakamla bir üst lige çıkmayı Play-Off finalinde penaltılarla kaçırdık. Bence doğru bir kadro mühendisliği vardı burada. Grubumuzda dahi bizim altımızda bitiren diğer takımların bütçeleri bizim harcadığımızın 3 veya 4 katıydı. Keşke çıkabilseydik bu daha iyi olabilirdi. Düşük bir maliyetle önemli bir başarıdır.

GELİRLERİMİZ AZALDI

Yeni sezon ile ilgili de bütçe çalışması yaptığımızda yaklaşık 6 milyon gibi bir giderimiz olacak. 6 milyon giderin karşılığı gelir olarak maalesef 3-4 kalem gelirimiz var. Bunlar ise yönetim kurulu bağışları, belediyemizin bize verdiği destek, yine geçen yıl forma kampanyası yapmıştık, bu yıl belki başka bir kampanya yaparız. Yine sevdalılarımızın desteğiyle elde ettiklerimiz artı sponsor desteklerimiz bunların dışında kulübün her hangi bir geliri de yok. Biz bir şekilde bu 6 milyonu bulacağız bu yılında inşallah sonunu getireceğiz.

İMKANLAR DAHİLİNDE TRANSFER YAPACAĞIZ

Transfer görüşmelerimize başladık. İlk olarak Ergun Ortakçı hocamız ile anlaşma sağladık. Biz kendisini bu bütçelerle şampiyon yaptığı için başarılı buluyoruz. Hocamızı ve sporcu kardeşlerimizin hepsini kutluyorum bundan dolayı hocamızla devam kararı aldık. İç transferde oyuncularımızla görüşmeye başladık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü iç transferin birinci ayağını tamamlayacağız. Silivrispor her zaman yarışmacı olmak istiyor tabii biz de öyle istiyoruz ama imkânlar neyi gerekiyorsa o şekilde hareket etmeliyiz” dedi.

ENGİN AKIN