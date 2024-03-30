Düzensiz göçmen operasyonu: 6 gözaltı

Bilecik'te düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan giren ve vize süresini ihlal eden 6 şahıs yakalandı.

Düzensiz göçmen operasyonu: 6 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan giren ve vize süresini ihlal eden 6 şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce ‘Yasadışı Göçle Mücadeleye Yönelik’ yapılan operasyonda Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan ve vize süresini ihlal eden 6 şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere; Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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