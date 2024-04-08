Edremit'te şehitlik ve mezarlıklara bayram bakımı
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın talimatıyla kent genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmaları sıkılaştırdı.
Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın talimatıyla kent genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmaları sıkılaştırdı.
Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ve çevrelerinde temizlik çalışmalarını özveriyle sürdüren ekipler; mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenlemelerini tamamlayarak, mezarlıkları bayram ziyaretleri için hazır hale getiriyorlar.