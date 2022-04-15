EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan operasyon hesaplarına karşı çalışma başlattığını açıkladı.

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  • 15.04.2022 20:31
  • Güncelleme: 15.04.2022 21:45
EGM'den Suriyeli sığınmacılar adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), Suriyeli sığınmacıların adı kullanılarak provokasyon amaçlı açılan "operasyon hesaplarına" karşı çalışma başlattığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan ‘operasyon hesapları’ ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir” denildi.

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