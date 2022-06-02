Ekin Şahinkaya Silivrispor'da

Silivrispor orta sahasını güçlendirerek 1998 doğumlu genç oyuncu Ekin Şahinkaya ile anlaşmaya vardı.

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  • 02.06.2022 21:31
  • Güncelleme: 02.06.2022 21:31
Ekin Şahinkaya Silivrispor'da

Yeni sezon planlamalarını hayata geçirmeye devam eden Silivrispor’da teknik patron Ergun Ortakçı’nın istediği oyuncular bir bir takıma dahil ediliyor. Kulüp Başkanı Akgün Duru ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin’in yoğun mesai harcadığı transfer görüşmelerinde bir imza daha tamamlandı. Geçtiğimiz sezon başarılı maçlar çıkaran 1998 doğumlu genç orta saha oyuncusu Ekin Şahinkaya ile anlaşma yapıldı.

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