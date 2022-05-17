Elektrik kesintilerine dikkat

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 18/05/2022 01:00:00 - 18/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah MİLLET, OVA sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 2530., 2535., 254., 6022., 6025., ORTAKÖY sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, SOĞANLI, YETENEKLİ, YOL, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 19/05/2022 09:00:00 - 19/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY, USKUMRU sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 19/05/2022 09:00:00 - 19/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.