Elektrik kesintilerine dikkat

BEDAŞ, Yatırım programı ve Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 17.05.2022 23:03
  • Güncelleme: 17.05.2022 23:04
Elektrik kesintilerine dikkat
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 18/05/2022 01:00:00 - 18/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko


SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah MİLLET, OVA sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 2530., 2535., 254., 6022., 6025., ORTAKÖY sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ BALCIOĞLU, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, GÖKTÜRK, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, SOĞANLI, YETENEKLİ, YOL, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2022 09:00:00 - 18/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 MAYIS 2022 PERŞEMBE
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 19/05/2022 09:00:00 - 19/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah HAKİMBEY, USKUMRU sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 19/05/2022 09:00:00 - 19/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

DAHA FAZLA
İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı

Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’