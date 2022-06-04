Elektrik kesintilerine dikkat !

Kesinti detayları şöyle;

05 HAZİRAN 2022 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ULUĞBEY sk bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BÜKLÜM ÇIKMAZI, BİLİM, DÖRTKUYU, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, EKBER, EMİR, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNAL, GÜRANİ, GÜRCÜKIZI, GÜRHAN, GÜRSOYLU, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASYUNUS ÇIKMAZI, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, HOCAPAŞA, KALENDER, KÖYBAŞI, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PAŞADAYI ÇIKMAZI, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SUDE ÇIKMAZI, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, UÇMAZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, İNKILAP, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 05/06/2022 09:00:00 - 05/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 05/06/2022 10:00:00 - 05/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

06 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AHMET BOZOĞLU, DOKTOR SADIK AHMET, GÖRELE, MUSTAFA BOZOĞLU, MUSTAFA CANBAZ, NECATİ ERKARA, REİS, SELCAN sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk bölgelerinde 06/06/2022 09:00:00 - 06/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKÇAKENT, AĞRI DAĞI, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah DAMLA sk bölgelerinde 06/06/2022 10:00:00 - 06/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AZA ÇIKMAZI, CESUR, HASAN REMZİ ÖZALP, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 06/06/2022 13:00:00 - 06/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

07 HAZİRAN 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 07/06/2022 01:00:00 - 07/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-C/ GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI, VARNALI sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/06/2022 09:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., BAHÇELİEVLER, BİGADOS, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, KARAMEŞE, SEÇİL, ZIRH sk bölgelerinde 07/06/2022 10:00:00 - 07/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, MÜJDAT GÜRSU, SEVCİHAN sk bölgelerinde 07/06/2022 13:00:00 - 07/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.