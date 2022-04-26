En Hızlı Web Siteleri için WordPress Hosting

Her başarılı web sitesinin arkasında iyi bir web hosting hizmeti vardır. İhtiyaçlarınıza uygun şekilde belirleyeceğiniz WordPress hosting hizmeti ile web sitesinin SEO faaliyetlerine katkı sağladığınız gibi satış rakamlarını da artırabilirsiniz. Hâlihazırda alabileceğiniz ücretsiz, VPS, shared, dedicated ya da WordPress hosting hizmeti ile web sitesi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Günümüzün en popüler içerik yönetim sistemi olan WordPress, hâlihazırda faaliyette olan birçok web sitesinin kullandığı bir araçtır. Temel anlamda WordPress'in 2 farklı türü vardır. Bunlardan ilki WordPress.com, diğeri ise WordPress.org'dur. Her iki içerik yönetim sistemi ile eklenen içeriklerin internet ortamında barındırılması için bir hosting hizmetine ihtiyaç vardır. Alacağınız iyi bir WordPress hosting hizmeti ile web sitenizin barındırma ihtiyacını pratik şekilde karşılayabilirsiniz.

WordPress Hosting Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Web sitenizin internet üzerinde barındığı alan, "web hosting" olarak isimlendirilir. Wordpress hosting, web sitesinde bulunan tüm içerik, resim ve dosyaların depolandığı bir alan gibi düşünülebilir. En çok kullanılan hosting hizmetlerinden biri olan WordPress hosting, sadece WordPress ile yapılmış olan web siteleri için uygundur. Söz konusu hosting çeşidi ile WordPress web sitenizin hızlı şekilde yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu da web sitenizin çok daha profesyonel şekilde yönetilmesi anlamına gelir.

En İyi WordPress Hosting Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?

Web siteniz için WordPress hosting hizmeti arayışında dikkate almanız gereken 5 önemli faktör vardır. Bunlardan ilki hızdır. Sunucunun yükleme süresinin 300 ms'nin altında olması performans açısından önemlidir. Dikkate almanız gereken diğer bir husus ise çalışma süresidir. Güvenilir bir hosting hizmeti minimum % 99 kullanılabilirliğe sahip olmalıdır. WordPress hosting hizmetinde müşteri hizmetleri desteği de çok önemlidir. Alacağınız hizmet esnasında karşılaştığınız sorunların anında çözümüne yönelik cevap alabileceğiniz bir mekanizma olmalıdır. WordPress hosting hizmeti alacağınız zaman göz önünde bulundurmanız gereken diğer bir husus da sistemin fiyat/fayda oranıdır. Hosting sağlayıcıların hemen hemen hepsi birbirine benzer özellikler sunar. Satın alacağınız hizmette tercih edeceğiniz SSL, CDN, destek ve alan adı hizmeti gibi özellikler fiyat/fayda durumunu etkiler. Dikkate almanız gereken diğer bir özellik de alacağınız hizmetin web sitenizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerekir.

WordPress Hosting İhtiyaçları Nasıl Belirlenmelidir?

WordPress yaygın olarak kullanılan bir CMS'dir. Bu kapsamda faaliyette olan çeşitli hosting türlerini bulabilirsiniz. Hangi hosting hizmetinin web siteniz için uygun olduğunu tespit etmek için WordPress hosting türlerini bilmeniz gerekir. Bu kapsamda tercih edeceğiniz 5 farklı web hosting seçeneği vardır.

Paylaşımlı WordPress (Shared) Hosting

Web sitesi faaliyetlerine yeni başlayanlar için en uygun ve en popüler wp hosting türü shared hostingtir. Özellikle küçük işletmeler ve bloggerlar için en ideal seçim shared hosting hizmetidir.

Çoğu web sitesi sahibi ilk etapta paylaşımlı hosting hizmetini tercih ederek bu işe başlar. Genellikle en ucuz hosting alternatiflerinden biridir. Paylaşımlı hosting hizmeti kullanmak, web sitenizin başka sunucuları da barındıran bir sunucu içerisinde olacağı anlamına gelir. Bu nedenle sunucu kaynaklarının diğer web siteleri ile paylaşımı söz konusudur.

Managed (Yönetilen) WordPress Hosting

Profesyonel bir ekip tarafından hosting hizmetinin verildiği hosting türü, managed WordPress hosting olarak isimlendirilir. Web siteniz hem boyut olarak hem de trafik açısından sürekli büyüyorsa bu hosting hizmetini kullanabilirsiniz. Kendi sunucunuzu yönetecek yeterliliğe sahip değilseniz bu hosting sizin için harika bir çözüm olabilir.

WordPress VPS Hosting

VPS hosting, hosting gizliliğinin ve denetiminin bir arada olduğu bir hosting seçeneğidir. Orta ölçekli işletmeler ve trafiği yüksek olan bloggerlar için ideal bir hosting seçeneğidir.

VPS hosting, sunucunun diğer web sitelerinden ayrı olarak çalışması için sanallaştırma teknolojisinden yararlanır. Bu hosting teknolojisi ile aynı fiziksel sunucuyu kullanan daha az web sitesi vardır. Bu nedenle sıradan bir paylaşımlı hosting hesabına nazaran daha fazla doğrudan sunucu erişimine de kavuşmuş olursunuz.

Dedicated (Fiziksel) WordPress Sunucu

Web sitenizde tam bir kontrol sağlamak için tercih edebileceğiniz hosting hizmeti dedicated WordPress sunucu hizmetidir. Sistem yöneticisine sahip olan yüksek trafikli web sitesi ve bloggerlar için ideal bir seçimdir. Fiziksel sunucu, işlem gücü, disk alanı, bant genişliği, bellek ve çok daha fazlasına erişim elde etmenizi sağlar. Ayrıca sunucunuz üzerinde arzu ettiğiniz güvenlik düzeyini de elde edebilirsiniz.

Ücretsiz WordPress Hosting

Web sitesi faaliyetlerinizde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir WordPress hosting seçeneği de bulunur. Hosting seçeneğinin en büyük dezavantajı, içerisinde çok sayıda reklam barındırmasıdır. Bu nedenle web sitesi sahipleri ya da yöneticileri bu hosting seçeneğini çok fazla tercih etmezler.

Web Hosting ve Wordpress Hostingin Farkları Nelerdir?

WordPress hosting hizmetinin sıradan web hosting hizmetleri ile arasında önemli farklılıklar vardır. WordPress hosting sunucularının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

İçeriklerin çok daha hızlı şekilde yüklenmesi sağlandığından web sitesi performansını da önemli ölçüde etkiler.

Sunucu kaynaklarının fazla olmasından kaynaklı olarak yükleme süresi diğer hosting hizmetlerinden daha iyidir.

Sunucular WordPress web sitesinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir sistemle yapılandırılmıştır.

Sunucuların yükseltilmesi ya da sunucuların ayarlanması çok daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilir.

Sistemin artırılmış PHP belleği vardır.

Web siteniz için iyi bir barındırma seçeneği arıyorsanız tercih edeceğiniz hosting seçeneğinin ihtiyaçlarınızı karşılar nitelikte olması gerekir. WordPress altyapısı ile hazırlanmış olan web siteleri için tercih edeceğiniz WordPress hosting hizmeti ile sahip olacağınız avantajları, genel olarak şu şekildedir:

Web sitenizin hızlı şekilde kurulması için önceden yapılandırma gerçekleştirebilirsiniz.

Evreleme sitelerinin pratik ve hızlı şekilde aktarımı sağlanabilir.

Sunucudaki tüm web sitelerinin kolay bir şekilde bakımı yapılabilir.

Sunucular WordPress'e gelecek tehditlere karşı ekstra koruma sağlar.

Güvenlik yamaları ile web sitesinin güvenliği bir kat daha artırılabilir.

Müşteri temsilciliği aracılığı ile sorun yaşadığınız noktalarda direkt muhatap olacağınız birisine ulaşabilirsiniz.

İçerikte bulunan tema, eklenti ve SSL sertifikaları sayesinde geniş bir kullanım alanına sahip bir hosting hizmetine sahip olabilirsiniz.

En Uygun ve Avantajlı Hosting Fiyatları için: Natro

Natro'yu tercih ederek kaliteli bir hosting hizmeti alabilirsiniz. Alacağınız hosting hizmeti son derece hızlı, kolay yönetilen bir sisteme sahiptir. Maksimum hıza sahip olan, özel bir yönetim arayüzü içeren, gelişmiş araçlar sunan bir hosting hizmeti ile web sitenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz web sitesini tek bir noktadan yönetebileceğiniz gibi sorun yaşadığınız noktada Natro ile iletişime geçebilirsiniz. Alacağınız WordPress hostingi JetPress Panel aracılığı ile pratik şekilde yönetebilirsiniz. Bunun yanında otomatik güncelleme ve yedekleme avantajlarından da yararlanarak web sitenize arzu ettiğiniz sistemi kurabilirsiniz.

Natro'yu tercih ettiğinizde 3 farklı WordPress paketinin olduğunu görebilirsiniz. Söz konusu paketlerin fiyatlarını ise şu şekilde aktarmak mümkündür:

WP başlangıç paketi %78 indirimle aylık 0,89 $'dır.

WP süper başlangıç paketi %80 indirimle aylık 0,99 $'dır.

WP kurumsal paket %75 indirimle aylık 1,99 $'dır.

WP profesyonel paket %80 indirimle aylık 2,99 $'dır.

Güncel kampanyalar ve fiyat bilgisi için web sitesini takip edebilirsiniz. Siz de Natro'yu tercih ederek avantajlı WordPress hosting paketleri ve kampanyalarından yararlanabilirsiniz.