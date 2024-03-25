Enerji şirketi çalışanları iftarda bir araya geldi

TREDAŞ ve TREPAŞ Trakya Bölgesi çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Enerji şirketi çalışanları iftarda bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

TREDAŞ ve TREPAŞ Trakya Bölgesi çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar programı, şirketlerin yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Akdemir, iftarda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketinden ve huzurundan bahsederek, tüm çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Akdemir, birlik ve beraberlik içinde geçen bu özel anların değerini vurguladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve çevre ilçelerden yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında katılımcılar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.