Eren Abluka-5 operasyonlarında çok sayıda tüfek ele geçirildi
Eren Abluka-5 operasyonlarında 20 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Eren Abluka-5 operasyonlarında 20 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
Eren Abluka-5 operasyonları çerçevesinde Şırnak Silopi’de toprağa gömülü vaziyette 20 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
İHA
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