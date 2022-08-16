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Esenyurt'ta ortakların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Esenyurt'ta 2 ortağın alacak verecek kavgası kısa sürede büyüdü. Bıçaklı kavgaya dönen olayda ortaklardan biri diğerini bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ortağının cesedinin başında bekleyen şüpheli, yoldan geçen birine polisi aratarak kendini ihbar ettirdi. Polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta ortakların alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde saat 01.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ortak gece saatlerinde iş yerlerinde bir araya geldi. Daha sonra aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve ortaklardan biri kalkarak diğerinin başına yumruk attı. Bu duruma sinirlenen diğer kişi ise eline aldığı bıçakla kafasına yumruk atan ortağını bıçaklamaya başladı. Kanlar içinde kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Daha sonra ortağının cesedi başında bir süre bekleyen kişi yoldan geçen bir vatandaşı görünce ondan durumu polis ekiplerine bildirmesini söyledi.

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Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise şüpheli şahsı gözaltına aldı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

İHA
Editör

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