Siemens
SON
DAKİKA
Bakan Soylu, 'Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı'
Siemens, üçüncü çeyrekte 22 milyar euro gelir elde etti
Marmara Depremi'ne dikkat çekmek için 115 kilometre koştular
Eren Abluka-34 operasyonunun ilk üç gününde 10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 4 yaralı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Servis otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da havalimanı çalışanlarını getiren servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alev yanarken, çalışanların otobüsü zamanında boşaltması facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

Servis otobüsü alev alev yandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Edinilen bilgiye göre, saat 00.00 sıralarında, havalimanından çalışanları getiren 34 LCD 597 plakalı servis otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün içindeki çalışanlar panikle kendilerini dışarıya atarken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği bir süre kapattı. Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Yangının tamamen söndürülmesi üzerine polis ekipleri trafiği tekrar açtı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı