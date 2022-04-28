Eşini 17 kez ateş ederek öldüren sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Beylikdüzü’nde aldatıldığından şüphelenerek eşi Semra Yılmaz’ı 17 kez ateş ederek öldüren Aslan Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yılmaz’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beylikdüzü’nde aldatıldığından şüphelenerek eşi Semra Yılmaz’ı 17 kez ateş ederek öldüren Aslan Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021’de Beylikdüzü’nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, sanık Aslan Yılmaz ile Semra Yılmaz’ın evli oldukları ve olay tarihinde sanığın Semra Yılmaz’ı yaşadıkları evde defalarca kez ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

“Seni de yakarım bu işin peşini bırakmam”

Maktul Semra Yılmaz’ın kuzeni müşteki Nurgül Açgül iddianamede yer verilen ifadesinde olaydan önce sanık Aslan Yılmaz’ın kendisini aradığını söyleyerek “Bana karısının onu aldatıp aldatmadığını sordu ve ‘bildiğin bir şey varsa şimdi anlat, öğrenirsem seni de yakarım bu işin peşini bırakmam’ diyerek tehdit etti. Olay tarihinde ise beni evimden aldı ve kendi evine getirdi. Karısının kendisini aldattığını düşündüğünden yüzleştirme yapmak istedi. Sonra tartışma oldu. Bana da tabancanın kabzası ile vurdu ve yaraladı. Sonra Semra’nın yanına koştu ve başlangıçta 2 el ateş etti. Semra yere yıkıldı bende kaçmak için dışarı çıktım. Arka arkaya silah sesleri duydum. Beni tehdit eden ve yaralayan sanıktan şikayetçiyim” dedi.

“Bu adam beni öldürecek”

Semra Yılmaz’ın diğer kuzeni Sümeyra Ayvaz ise Aslan Yılmaz’ın aldatıldığını düşündüğünü belirterek “Olaydan daha önce hep birlikte alışveriş merkezine gittik. Semra beni köşeye çekerek ‘bu adam beni öldürecek’ dedi. Olay günü de Aslan Yılmaz’ın evindeydik. Yüzleştirmek için çağırmıştı. Sonra ben evden ayrıldım. Olayı öğrenip Aslan’ı aradım, ‘ne yaptın’ diye sordum. O da bana ‘ne yaptım, öldürdüm’ dedi” şeklinde konuştu.

“Kızınızı öldürdüm gelin ölüsünü alın”

Semra Yılmaz’ın annesi Fatma Akbaş ise kızını olay günü aradığını söyleyerek “Telefonu Aslan açtı. ‘Kızınızı öldürdüm gelin ölüsünü alın’ dedi. Eve gittiğimde kızım yerde yatıyordu. Aslan Yılmaz’ın elinde silah vardı. Bana ve eşime doğrultarak ‘kızınızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim’ dedi. Bunun üzerine evden korkarak çıktık. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“Eşimi çok seviyordum”

Sanık Aslan Yılmaz ise eşini öldürdüğünü ifadesinde kabul ederek “Eşimi beni aldattığını düşündüğüm için öldürdüm. Olay sırasında aşağılayıcı tarzda konuşarak tahrik ettiğinden gözüm karardı. Eşimi çok seviyordum pişmanım” dedi.

İddianamede sanığın maktule 17 kez üst üste ateş etmesi, eylemi canavarca hisle gerçekleştirmesi olarak değerlendirildi. Aslan Yılmaz hakkında ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Yılmaz hakkında ayrıca ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla, ‘tehdit’ suçundan 2 yıla, ‘kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıla, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.