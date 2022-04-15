Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Küçükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Üner'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

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  • 15.04.2022 11:18
  • Güncelleme: 15.04.2022 12:38
Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Üner’in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner hazır bulundu.

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“Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz”

Savunması sorulan tutuklu sanık Mehmet Üner “Maktul soyadımı taşıdığı halde erkeklik gururumu yere serdi. Biz namus ve şerefimiz için yaşıyoruz. Bunlar göz önüne alınarak kararı yüce mahkemeye bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti oy çokluğu ile sanık Üner’in ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme başkanı ise suçun ’eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçu dahiline girdiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner’in eşini bıçakla öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner’in elindeki bıçağın ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner’in yapılan muayenesinde 28 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

İHA

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