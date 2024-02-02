Eyüpsultan'da iki katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Eyüpsultan’daki iki katlı ahşap bina çıkan yangında alevlere teslim oldu. Kiracı olarak kaldığı evde yangın çıktığını öğrenerek olay yerine gelen yabancı uyruklu adam, çalışmaları gözyaşları içinde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen bina büyük çapta hasar aldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında İslambey Mahallesi Bayıldım Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap binada ilk belirlemelere göre elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Evde bulunan 2 kişi yangının çıktığını görünce can havliyle dışarı çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce ahşap bina alevlere teslim oldu. Ahşap binadan yükselen kara bulutlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada kiracı olarak kaldığı evde yangın çıktığını öğrenen Türkmenistan uyruklu Yolbars Rozyyew, koşarak olay yerine geldi. Evinin ve eşyalarının yandığını gören talihsiz adam gözyaşlarına boğuldu. Çalışmaları gözyaşları içinde izleyen adamı Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, ahşap bina ise harabeye döndü.