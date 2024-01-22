Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Amine Noua ile anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bertram Derthona forması giyen uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Amine Noua ile anlaştı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bertram Derthona forması giyen uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, forvet bölgesinde yaşanılan sakatlıklar nedeniyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İtalyan ekibi Bertram Derthona forması giyen uzun forvet oyuncusu Amine Noua ile 1 aylığına anlaşmaya varıldığını duyurdu.