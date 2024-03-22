Ferizli MYO'da dikiş günleri atölye etkinliği yapıldı

SUBÜ Ferizli MYO'da 'Dikiş Günleri Atölye Çalışmaları' çerçevesinde bir workshop etkinliği düzenlendi.

Ferizli MYO'da dikiş günleri atölye etkinliği yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

SUBÜ Ferizli MYO’da ‘Dikiş Günleri Atölye Çalışmaları’ çerçevesinde bir workshop etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik olarak, ‘Dikiş Günleri Atölye Çalışmaları’ çerçevesinde bir workshop etkinliği düzenlendi. Moderatörlüğünü Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar’ın üstlendiği etkinliğe, bir dikiş makinesi şirketinin kıdemli satış destek ve uzmanı Şerife Yıldız Avcı konuk olarak katıldı. Öğrencilerin dikiş makinelerini ve dikim özelliklerini çanta dikimi ile deneyimlediği etkinlikte Moda Tasarımı ve Tekstil Teknoloji Programı öğretim elemanları da yer aldı.

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