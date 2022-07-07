FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş'ın rakipleri belli oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.07.2022 14:45
  • Güncelleme: 07.07.2022 19:20
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş’ın rakipleri belli oldu.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) yedinci sezonunun resmi kura çekimi İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapıldı. BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş’ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Tofaş eleme turuna yarı finalden başlayacak ve kura çekimine göre Leicester Riders (Büyük Britanya)-CSO Voluntari (Romanya) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BCL 2022-23 sezonunda 28 kulüp, doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. Sezon 21 Eylül’de eleme turları ile başlayacak olup, normal sezon 4 Ekim’de start alacak.

BCL’de normal sezon grupları ise şu şekilde oluştu:

A Grubu

Eleme Turu 1 kazananı (Tofaş/ Leicester Riders/ CSO Voluntari/ TFT Skopje/ NINERS Chemnitz)

UCAM Murcia (İspanya)

Falco Szombathely (Macaristan)

SIG Strasbourg (Fransa)

B Grubu

Unahotels Reggio Emilia (İtalya)

Telekom Baskets Bonn (Almanya)

Pınar Karşıyaka

AEK (Yunanistan)

C Grubu

Legia Warszawa (Polonya)

Galatasaray

Filou Oostende (Belçika)

Hapoel Holon (İsrail)

D Grubu

Bahçeşehir Koleji

Surne Bilbao (İspanya)

Igokea M:tel (Bosna Hersek)

ERA Nymburk (Çekya)

E Grubu

Eleme Turu 4 kazananı (Swans Gmunden/ Parnu Sadam/ FMP Meridian/ Rio Breogan/ Fribourg Olympic/ Bakken Bears/ Opava)

Darüşşafaka

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

Hapoel Jerusalem (İsrail)

F Grubu

Eleme Turu 3 kazananı (Norrkoping Dolphins/ Budivelnyk/ Golden Eagle Ylli/ SL Benfica/ Brose Bamberg/ Keravnos)

Limoges CSP (Fransa)

VEF Riga (Letonya)

BAXI Manresa (İspanya)

G Grubu

Eleme Turu 2 kazananı (Heroes Den Bosch/ Siauliai / Patrioti Levice/ Egis Kormend/ Unicaja/ Karhu Kauhajoki)

PAOK Mateco (Yunanistan)

Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

JDA Bourgogne (Fransa)

H Grubu

Bnei Herzliya (İsrail)

Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

Lenovo Tenerife (İspanya)

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Silivri’de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Yazlık ev hırsızı jandarmadan kaçamadı

Beyciler'de Ceset Bulundu

Beyciler’de Ceset Bulundu

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Atabek Konutları'nda anahtar teslim töreni yapıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri'de silahlı kavga! 4'ü ağır 10 yaralı

Silivri’de silahlı kavga! 4’ü ağır 10 yaralı

3
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

6
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

5 liralık çakmağı altın diye 8 bin liraya satan dolandırıcılar yakalandı

DAHA FAZLA
Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Meslektaşları Ekrem Karakaya için saygı duruşunda bulundular

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ümit Kalko basın mensuplarıyla bir araya geldi

Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri’de buğday tarlası alev alev yandı

Aşkın 'Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu'

Aşkın ‘Kararlarınızda ciddi bir çelişki söz konusu’

Yılmaz: 'İBB'nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'

Yılmaz: 'İBB’nin yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorum'