Fuat Bulcan Bircan son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Silivri'nin tanınmış isimlerinden, ilçemizin ilk gazetecilerinden Zafer Köşe'nin sahibi, geçmiş dönem CHP Meclis üyesi Fuat Bulcan Bircan son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 22.04.2022 15:55
  • Güncelleme: 22.04.2022 15:55
Fuat Bulcan Bircan son yolculuğuna uğurlandı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

84 yaşında hayatını kaybeden Fuat Bulcan Bircan’ın cenazesi bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
Bircan’ın cenazesine Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP İl başkan yardımcısı Suna Göçengil, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ın yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

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