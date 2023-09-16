Galatasaray'da eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı.

Galatasaray’ın eylül ayı divan kurulu toplantısı yapımı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri yer aldı.

Toplantıda Başkan Dursun Özbek sponsorluk çalışmaları, Riva, Mecidiyeköy, Kemerburgaz, Florya ve Büyükçekmece’deki arazilerin son durumu hakkında bilgi verdi. Erden Timur da futbol takımının yaz transfer dönemindeki çalışmalarını anlattı.

Divan üyelerinin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Dursun Özbek, camia içindeki birlikteliğin önemine vurgu yaparak, "Burada kürsüden yapılan konuşmaların çok dikkatli yapılması, bu konularda bazı ticari konularda verilecek bilgilerin çok seviyeli olmasına fayda var. Bir koro şeklinde hücum var. Güncel olayları takip ediyorsanız, bir koalisyon var karşımızda. Birisi bir yerden saldırıyor, ötekisi ona yol gösteriyor, ötekisi öteki taraftan saldırıyor. Dillerinde Galatasaray’dan başka bir şey yok. Biz bu kesimle, bu koalisyonla mücadele ederiz, vız gelir, tırıs giderler. Benim sizden ricam, bu yapılan kavganın içinde ne olur bizim arkamızda durun. Biz hepimizin kavgasını veriyoruz. Yönetimime, şahsıma gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.