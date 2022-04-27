Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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  • 27.04.2022 19:53
  • Güncelleme: 27.04.2022 23:41
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıkların sürdürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

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Öte yandan tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Marcao’nun MR’ı çekildi

Son oynanan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Bu arada antrenman öncesinde Çanakkale’de düzenlenen turnuvada fair play ödülü alan U12 takımı oyuncusu Mervan ve arkadaşları A Takım ile bir araya geldi. Kısa bir gösteri maçı da yapan oyuncular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA

SHA Editör
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