Galatasaray son nefeste 3 puana ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Emre Eyisoy, Çağlar Uyarcan
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Veysel Sarı dk. 90 ?), Kudriashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu (Hakan Özmert dk. 73), Ndao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 73), Luiz Adriano (Fredy dk. 73), Ghacha (Larsson dk. 63), Wright
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Alfons Groenendıjk
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Van Aanholt, Oliveria (Taylan Antalyalı dk. 78), Berkan Kutlu (Midtsjo dk. 62), Yunus Akgün (Gomis dk. 89), Emre Akbaba (Emre Kılınç dk. 78), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic
Yedekler: Okan Kocuk, Luyındama, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Gomis (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera, Gomis (Galatasaray), Ömer Toprak, Kudriashov (FT Antalyaspor)