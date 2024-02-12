Gamze Altun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Milli halterci Gamze Altun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda, silkmede 92 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Milli halterci Gamze Altun, Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 45 kiloda, silkmede 92 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda Gamze Altun, kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 45 kiloda mücadele eden Gamze, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.