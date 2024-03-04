Gaziosmanpaşa'da 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanı düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından “Türkiye Yüzyılı’nda 100 Proje” lansmanı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kendi döneminde gerçekleştirilen ve yeni dönemde yapılması planlanan proje ve faaliyetleri anlattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından seçim öncesi “Türkiye Yüzyılı’nda 100 Proje” lansman programı düzenlendi. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde bulunan bir etkinlik salonunda düzenlenen lansmana Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu, Adem Yıldırım ve Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, birçok davetli ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Hasan Tahsin Usta döneminde gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin tanıtıldığı kısa film gösterildi. Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Başkan Usta, Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm, eğitim, spor, sosyal faaliyetler gibi birçok konuda yapılması planlanan projeleri slayt gösterisi ile anlattı.

“Biz komşuları değiştirmedik ama konutları değiştirdik”

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Büyüyen zaferler ile çok şükür bugün buradayız. Hep birlikte bu kutlu yolda yürüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimiz hatırlarız. Bu ülkenin geçmişinde Kürt kökenli kardeşlerimiz, Alevi canlarımız, inançlı, dindar dava arkadaşlarımız, her zaman ayrımcılık görmedi mi? İkinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmadı mı? Bir lider çıktı, Sayın Cumhurbaşkanımız bunların hepsini yerle bir etti. Ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdı. Çok şükür bugün Türkiye özgür ve en ileri düzeyde bir demokrasi ülkesi haline gelmedi mi? Ben de 10 yıl önce bu sorumlulukla bu yola çıkarken bir hayalim vardı. Belediye başkanı olmak elbette bu hayalin ta kendisi değildi. Ama belediye başkanı olduğum zaman bir şehir inşa etmeliyim ki, hayalim o şehirde deprem korkusu olmadan, huzurla komşularımın uyuduğu güvenli evlere sahip olmak ve bir büyük değişimi gerçekleştirerek bu şehri yaşanabilir ve güvenli inşa etmekti. Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşümünü Gaziosmanpaşa’da sizlerin destekleriyle birlikte gerçekleştirdik. Şehri baştan başa değiştirdik. Biz komşuları değiştirmedik ama konutları değiştirdik. Konutları yeniledik ama henüz yolculuğumuz devam ediyor. Daha çok yapacak işlerimiz var” dedi.