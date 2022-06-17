Gece vakti denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi. Genç, ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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  • 17.06.2022 01:36
  • Güncelleme: 17.06.2022 01:36
Gece vakti denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi. Genç, ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Darıca Millet Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem T. (19) ile arkadaşı Ö.Y.A. isimli iki genç, gece saatlerinde denize girmek istedi. Bir süre yüzen ikiliden Adem T.’nin gözden kaybolmasının ardından arkadaşı endişeye kapılarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese can kurtaran ve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan can kurtaranlar, denizde kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde suni teneffüs ve kalp masajı yapılan genç, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

Editör
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