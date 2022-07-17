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Genç Emir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Çerkezköy'de 21 yaşındaki Emir Uyumaz, geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü dedesi Mustafa Uyumaz'ın tren kazasında hayatını kaybettiği noktada, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dedesini çok sevdiği öğrenilen Genç Emir'in intihar ettiği tahmin ediliyor.

Genç Emir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Olay, gece saatlerinde Veliköy yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Bükreş’e gittiği öğrenilen yolcu treni, Veliköy yakınlarındaki hemzemin geçit mevkisinde Emir Uyumaz’a çarptı. Makinist hemen treni durdururken, duru hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Emir Uyumaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerini tamamlanmasının ardından Emir Uyumaz’ın cenazesi ailesine teslim edildi.  Emir Uyumaz, Veliköy Merkez Camisinde bugün ikindi vakti kılının cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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GEÇEN YIL HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA OLMUŞTU
Emir’in dedesi Mustafa Uyumaz'ın da tren kazasında aynı yerde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza, geçtiğimiz yıl 3 Temmuz günü Ergene’nin Velimeşe Mahallesi ile Çerkezköy arasındaki hemzemin geçitte meydana gelmişti. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mustafa Uyumaz (69) idaresindeki 59 UU 415 plakalı kamyonete, Tekirdağ istikametine giden Halil A. idaresindeki 13018 sefer sayılı yük treni çarpmış, meydana gelen kazada kamyonet hurda yığınına dönmüş, Mustafa Uyumaz ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

TAHKİKAT SÜRÜYOR
Emir Uyumaz’ın dedesini çok sevdiği ve dedesinin vefatının ardından bunalımı girdiği iddia edildi. Genç Emir’in dedesinin hayatını kaybettiği noktada intihar ettiği tahmin ediliyor. Jandarmanın başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: Çerkezköy Bakış

Yusuf Eker

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