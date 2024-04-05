Gençlik ve Spor Bakanlığı 660 gönüllü kamp lideri arıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlik kamplarında görevlendirilmek üzere 660 yeni gönüllü kamp lideri alımı yapılacak. Adaylar, 15 Nisan’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ücretsiz yaz gençlik kampları, okulların tatile girmesiyle birlikte kapılarını açacak. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan gençlik kampları için hazırlıklarını sürdüren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gönüllü kamp liderliği havuzunu yenilemek ve genişletmek amacıyla 660 yeni gönüllü kamp lideri alımı yapacak. Gönüllü kamp lideri olmak isteyenler, 15 Nisan’a kadar (ghgm.gsb.gov.tr) adresine başvuruda bulunabilecek.

Gönüllü kamp lideri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gençlik kamplarına katılan gençler için rol model olan, gençleri yönlendiren, grup dinamiklerini etkin bir şekilde yönetebilen, yeteneklerini, bilgisini ve uzmanlığını paylaşan kişiler arasından seçilecek. Daha sonra seçilen gönüllü kamp liderlerine üç dönem halinde 6 gün süreyle eğitimler verilecek. Gönüllü kamp liderleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sunduğu eğitimler sayesinde liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri gibi alanlarda kendilerini geliştirme şansı da bulabilecek.

“Kamplarımız, gençlerimizin gelişimine önemli katkı sağlıyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik kamplarında bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, “Hem konsept hem de uygulamayı geliştirip güncelliyoruz. Hedefimiz gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi gençlik kampı programlarıdır” dedi.

Gençlik kamplarının gençler için büyük bir imkan olduğunu belirten Bakan Bak, “Gençlik kamplarımız, gençlerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde

değerlendirebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kamplar, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Ayrıca kötü alışkanlardan uzak durmalarında, sağlıklı, kaliteli bir hayat, yaşam sürmelerinde önemli bir rol üstleniyor. Gönüllü kamp liderleri ise bu süreçte gençlerimize rehberlik ederek, onların gelişimine doğrudan bir etki yapıyor. Bu yıl yapacağımız 660 yeni gönüllü kamp lideri alımı ile programımızı daha da güçlendirmeyi ve gençlerimize daha kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin farklı illerinde yer alan gençlik kamplarının ücretsiz düzenlendiğini vurgulayan Bakan Bak, “Kamplarımıza ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz kendilerine sağlanan bu imkandan yararlanabiliyor. Ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Farklı illerden gelen gençlerimiz arasında kültür aktarımı oluyor. Gençlerimiz burada yeni arkadaşlıklar ediniyor. İşte bu noktada gönüllü gençlik liderlerimizle gençlerimizin gelişimine katkı sunmak amacındayız. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, spor tesislerimiz, genç ofislerimiz ve daha birçok alanla gençlerimizin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için daima çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.