Gezici Kütüphanesi Balıkesirli Öğrencilerle Buluştu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphane kullanımına ilişkin farkındalığın arttırılması ve kitaplara ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla başlattığı proje kapsamında Balıkesir’e gönderilen Gezici Kütüphaneyi ziyaret etti.

Kitap ödünç verme, internet erişimi, film gösterimi, süreli yayınlardan ve eğitici oyuncaklardan yararlanma gibi imkanlar sunan kütüphane İlimizde ilk olarak Ercan Kıvrak İlkokulu’na getirildi.

Vali Ustaoğlu, gezici kütüphane aracılığıyla tüm ilçe ve mahallere kütüphane hizmetlerini götürerek kitaplara erişim olanağını sağlamayı hedefleyen kütüphaneyi ziyaretinde Balıkesir’e kazandırılan bu hizmet dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti. Ustaoğlu, “Kütüphanemiz İlimizin tüm ilçeleri ve okullarında çocuklarımızla buluşacak. Burası; içinde 2 bin 200 kitabın bulunduğu, çocuklarımız için bilgisayar, satranç ve çeşitli aktivite yapabilecekleri bölümlerin olduğu bir yer. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Öğrencilerle birlikte kütüphaneyi gezen Vali Ustaoğlu; dizüstü ve masaüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, LCD TV, DVD oynatıcı, okurlar için tasarlanmış oturma grubu ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç imkanları bulunan aracın; eğitime önemli katkı sağlayacağına değindi. Okulu ziyaretinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ustaoğlu onlara kütüphaneden istifade etmeleri tavsiyesinde bulundu.