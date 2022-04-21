Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivri Belediyesi tarafından Ramazan ayı münasebetiyle kurulan iftar sofları yoğun ilgi görüyor. Her akşam farklı mahallelerde kurulan gönül sofralarında 7’den 70’e binlerce vatandaş aynı sofralarda iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayının birlik ve beraberliğinin yaşatıldığı gönül sofraları Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bu akşam Fener ve Beyciler mahallelerinde kuruldu.

TARKAN: “YAPTIĞINIZ HİZMETLER VE KURDUĞUNUZ GÖNÜL SOFRALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı Fener Mahalle iftarında söz alan mahalle sakini Serpil Tarkan yaptığı konuşmada, “Unutulmayacak anların baş kahramanı, sabrın en güzel hediyesini aldınız. Bu günlerde uzun gecelerin, uykusuz sabahların peşini bırakmadığı zamanlara inat dik duruşunuzla, aileniz gibi olan insanlarla ‘yapamaz’ diyenlere inat, umulmadık anlarda, umulmadık işlerin size zafer olarak dönmesi dileği ile hayatınızda yaptıklarınızın sizleri daha da ileriye taşımasını umut ediyor ve başarının sizden eksik olmamasını diliyorum. Mücadeleniz daim, gülümsemeleriniz hep zafer dolu olsun Başkanım. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Bu da sizde fazlasıyla var. Yaptığınız tüm hizmetler ve kurduğunuz gönül sofraları için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

EREN: “KÖYÜMÜZÜN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMEDİNİZ”

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fener Mahalle Muhtarı Muharrem Eren ise yaptığı konuşmada, “Yaptıklarınız ve yapacaklarınızın teminatı olarak köyümüzün bir dediğini iki etmediniz. Bizi hiçbir zaman boş çevirmediniz. En büyük anım az önce gezdiğimiz sahada top oymamaktı. İki takım çıkıyor, çamurda top oynuyordu. Rahmetli İBB Başkanımız Kadir Topbaş’ın desteği ile sahamız yapılmıştı. Şimdi de sizin desteğinizle yaklaşık 400 kişilik, soyunma odalarıyla, hakem odalı ve kapalı tribünüyle hafta sonları tüm amatör maçların oynanacağı bir stat yapıyoruz. Tüm bu hizmetleriniz ve bizleri burada bir araya getirdiğiniz için şahsım ve köyüm adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “7/24 AŞKLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kurulan gönül sofralarında Fener Mahalle sakinlerine hitap eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Bir toplumu mutlu etmek istiyorsanız, o toplumdaki kadınların mutlu olması gerekiyor demiştik. Çünkü hanımefendiler, yeri geldiği zaman bir anne, bir eş ve hayatın bütün yükünü omuzlayan yeğene varlıklar. Biz kadına dokunduğumuz zaman beşikten mezara kadar olan bütün yaşama dokunuruz. Hanımefendilerin çocukları için yatırım yapmak, köyleri ile beraber bütüncül bir anlayışla Marka Kent Mutlu Silivri’yi inşa etmek üzere yola koyulduk. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in veciz sözündeki gibi; ‘Dev gibi eserler bırakmak için karınca misali çalışmak lazım.’ sözünü Serpil Hanım bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu sözü kendimize düstur edinerek 7/24 aşkla, sevgiyle, şevkle Silivri’mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün Fener köylü hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Ramazan ayları tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle, dualarla çok önemli bir ay. Sevgili Peygamberimizin, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ sözünün hayat bulduğu, 11 ayın muhasebesinin yapıldığı, garibin, gurebanın, yetimin korunup kollandığı, yemeklerin bölüşüldüğü, bölüştükçe çoğaldığı bolluk, bereket ayı. Bu vesile ile empati yapmaya, açın, darda kalmışın halinden anlama devam etmeliyiz. Kurulan bu gönül sofraları helal sofralar. Sizin sofralarınız.” dedi.

BEYCİLER'DE KIRSAL MAHALLE STATÜSÜNÜN AVANTAJLARINI ANLATTI

Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet Fener Mahalle iftarının ardından Beyciler Mahallesine gelerek köy kahvesinde mahalle sakinleri ile buluştu. Muhtar Yaşar Köse ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Yılmaz, burada hizmetlerden bahsederken, Kırsal Mahalle Statüsünün avantajlarını anlattı. İndirimli su kullanımı başta olmak üzere emlak vergisi ve inşaat harçları gibi ödemelerin artık yapılmayacağını belirtti. Ziyaret, karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.