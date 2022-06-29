Gözaltı sayısının 310'a çıktığı 'Demir Yumruk' operasyonun detayları belli oldu

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 310'a yükseldi.

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  • 29.06.2022 16:29
  • Güncelleme: 29.06.2022 17:56
Gözaltı sayısının 310'a çıktığı 'Demir Yumruk' operasyonun detayları belli oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’nitelikli dolandırıcılık’, ’rüşvet’ ve ’213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturmanın neticesinde 10 aylık teknik ve fiziki takip başlatarak 3 ayrı suç örgütünün demir çelik sektöründe faaliyet gösterdiğini tespit etti. Polis ekipleri, söz konusu örgütlerin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğunu, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları ve sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Toplam 310 kişiye gözaltı

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Ele geçirilen bilgiler neticesinde harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı ’Demir Yumruk’ isimli operasyon başlattı. Operasyonda ilk gün 291 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 310’a yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da bulunduğu belirtildi.

Milyonclarca lira ve ziynet eşyası ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 4 kamyon dolusu belge ve toplam değeri 500 milyon lirayı bulan nakit para, döviz, ziynet eşyaları ve çok sayıda silah ele geçirildi. Firmaların ise düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Evcil, Ankara Emniyeti’ne getirildi

Operasyonda gözaltına alınan Erol Evcil’in, İskenderun’da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Erol Evcil’in liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı belirlendi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Evcil’e ait jet uçağına el konuldu

Gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca içlerinde işyeri ve konutların bulunduğu 261 taşınmaza, 8 bin 690 banka hesabına, çeteye ait 327 otomobile ve Erol Evcil’e ait 20 milyon dolarlık jet uçağına el konulduğu belirtildi. Çetelerle bağlantılı 39 firmaya ise kayyum atandığı belirtildi.

İHA

Editör
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