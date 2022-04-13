Gümüşyaka açıldı bir kere 3-1
Amatör 1. Küme 3. Grupta zirve hesapları yapan Gümüşyaka zorlu deplasmanda Çanakçaspor'u 3-1 mağlup ederek 90 dakika sonunda sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Çanakça Stadı’nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Çanakçaspor 17. dakikada Hami Akgül’ün golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Gümüşyaka bu gole 37. dakikada Gökhan Karabulut’la yanıt verince ilk yarının skoru ortaya çıktı: 1-1. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Gümüşyaka’ya 3 puanı getiren golleri 71. dakikada Tahir Sözkesen ile 80. dakikada Veysi Aslan attı. Bu sonuçla Gümüşyaka 10 puanla zirvede iddialı bir duruma gelirken 5 puanda kalan Çanakça üst sıralara yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.
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