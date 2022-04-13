Gümüşyaka açıldı bir kere 3-1

Çanakça Stadı’nda oynanan maçta ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Çanakçaspor 17. dakikada Hami Akgül’ün golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Gümüşyaka bu gole 37. dakikada Gökhan Karabulut’la yanıt verince ilk yarının skoru ortaya çıktı: 1-1. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Gümüşyaka’ya 3 puanı getiren golleri 71. dakikada Tahir Sözkesen ile 80. dakikada Veysi Aslan attı. Bu sonuçla Gümüşyaka 10 puanla zirvede iddialı bir duruma gelirken 5 puanda kalan Çanakça üst sıralara yaklaşma fırsatını değerlendiremedi.