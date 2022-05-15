Gümüşyaka hata yapmadı: 4-2

Esenyurt Belediye Şehir Stadı’nda oynanan maçta iki takım da futbol oynamayı düşününce ortaya da bol gollü bir 90 dakika çıktı. Maça iyi başlayan konuk ekip 9. Dakikada Gökhan Karabulut’un golüyle 1-0 öne geçti. 18. Dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gökhan Karabulut kendisinin ve takımının ikinci golünü rakip filelere bıraktı: 0-2. Ev sahibi ekip 20. Dakikada kazandığı penaltı atışını Ramazan Şimşek’le gole çevirerek farkı bire indirdi: 1-2. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda kırmızı kartlar havada uçuştu. Maçın 71. Dakikasında Esenyurt Örnek İdman Yurdu’nda Bekir Palu, Gümüşyaka’dan da Ömer Faruk Yıldız kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım da kalan süreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Maçın 76. Dakikasında sahneye çıkan Ramazan Şimşek skora dengeyi getiren isim oldu: 2-2. Konuk takımda sahneye çıkan Ali Ergin 80. Ve 90. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu ilan etti: 2-4.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU