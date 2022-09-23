Gümüşyaka sessiz ve derinden geliyor

TFF İstanbul 1. Amatör Ligde mücadele edecek olan Gümüşyakaspor lige hazır. Yaptığı transferlerle takımını oluşturan Gümüşyaka’da Futbol Şube Sorumlusu Telat Tunç açıklamasında; “Takım olarak hazırız. İç ve dış transferlerimizi tamamladık. Haftanın iki gününü idmanlara ayırdık ve takımı hazırlıyoruz. Hocamız nezaretinde iyi çalıştığımıza inanıyoruz. İyi bir takım olduk ve hedef koymadık. Maddi sıkıntılarımızın olduğu doğrudur ve ayağımızı yorganımıza göre uzattık diyebilirim. Fazla açılmadan kimseyi de üzmeden lige başlayarak mücadelemizi vereceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

