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Güncel YKS kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır...

Güncel YKS kılavuzu yayımlandı
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

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