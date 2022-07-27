Güncel YKS kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır...
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Değerli YKS adaylarımız,Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim'' dedi.