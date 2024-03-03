Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş kurslarına yoğun ilgi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş kurslarına yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde açılan dikiş kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlar kendi tarzlarını oluşturmaya devam ediyor. Kadınlara, dikiş kursunda öğrendikleri teknikler ile kıyafet dikmek artık daha kolay hale geliyor. Kurslarda öğretmenler eşliğinde kullanılan makinelerle ve öğretilen tekniklerle kadınlar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de meslek öğreniyor.

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Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslar için online başvuru imkanı bulunuyor.