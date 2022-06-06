Halk Ekmek'ten çiftçiye tam destek

İstanbul Halk Ekmek (İHE) yerli üreticiye destek olmak için İstanbullu çiftçilerden buğday alımı yapacak. Temmuz ayı fiyat garantisiyle ürününü İBB'ye satmak isteyen çiftçiler 24 Haziran'a kadar Halk Ekmek'in internet sitesinden başvuru yapabilecek.

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  • 06.06.2022 11:17
  • Güncelleme: 06.06.2022 11:17
Halk Ekmek'ten çiftçiye tam destek
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İHE, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere destek veriyor. İstanbul Halk Ekmek 2022 hasat döneminde, il sınırları içinde üretim yapan çiftçilerden doğrudan buğday alımı yapacak. Çiftçilerin İBB'ye buğday satabilmesi için 'Çiftçi Kayıt Sistemi' ya da Ziraat Odası üyeliği bulunması gerekiyor.

İBB DAHA FAZLA ÇİFTÇİYE ULAŞMAK İSTİYOR

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İHE, buğday alımını Temmuz ayı ortalama fiyat garantisiyle yapacak. Kantar teslimi sırasında yapılacak avans ödemesi ile çiftçi, satış bedelinin yarısına erkenden kavuşacak. Buğday satışından sonra ton başına 3 bin lira avans bedeli 2 iş günü içinde çiftçilerin hesabına yatacak. Her çiftçiden en fazla 60 ton alım yapmayı taahhüt eden İBB, bu şekilde hem daha fazla çiftçiye ulaşmayı amaçlıyor hem de küçük üreticiyi destekliyor.  Bu sayede İBB, ekonomik zorluk yaşayan çiftçilere satış ve tahsil garantisi veriyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik şöyle konuştu:

“ Başkan Ekrem İmamoğlu’nun her zaman vurguladığı gibi, İstanbul'da tarım öncelikli konudur ve tarım alanlarının düzenli tarım üretimine kavuşması gerekiyor. Bu sebeple çiftçimiz desteklenmeli, üretime devam etmeleri için yüreklendirilmelidir.  Çiftçiler, buğday piyasasının sert rekabetinden kimi zaman olumsuz etkilenip, hasatını ortalama fiyatın altında satmak zorunda kalabiliyor. Başkan İmamoğlu’nun çiftçiyi desteklemek adına liderlik ettiği bu proje sayesinde,  buğdayını taban fiyattan satma endişesi yaşatmadan, satış garantili şekilde kendi çiftçimizden sağlanacak. Kendi üretim tesislerimizde ekmeğe dönüşüp İstanbul halkının sofralarına konuk olacak.”

Çiftçiler verecekleri buğday taahhütleri için İstanbul Halk Ekmek'in; www.ihe.istanbul internet adresinde yayınlanan formu doldurup imzalayacak. Taahhüt formları bağlı bulundukları Ziraat Odaları'nda toplanacak. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler İstanbul Halk Ekmek’in internet adresinde…

Halk Ekmek'ten çiftçiye tam destek

Halk Ekmek'ten çiftçiye tam destek

Halk Ekmek'ten çiftçiye tam destek

SHA Editör
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