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- Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı De Lara'yı kabul etti
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı De Lara'yı kabul etti
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara'yı kabul etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara’yı kabul etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, NATO Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi/Torrejon (CAOC-TJ) Komutanı Korgeneral Juan Pablo Sanchez De Lara ve beraberindeki heyeti 16 Ocak’ta makamında kabul etti.