Havsa'da 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti

Havsa'da evinde eşiyle tartışan şahıs, 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

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  • 05.06.2022 17:46
  • Güncelleme: 05.06.2022 21:58
Havsa'da 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yusuf Akbaş ve eşi Hasibe Akbaş arasında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren koca, eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kendisini de vurarak intihar etti. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş, çocuğunu arayarak evde silahla vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasibe Akbaş da hayatını kaybetti. 7 çocuk sahibi çift, köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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İHA

SHA Editör
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