İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Birleşmiş Markalar Derneğini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Birleşmiş Markalar Derneğini ziyaret etti. Kurum, tarihi yarımadayı moda merkezi haline getireceklerini söyleyerek "Benim hayalim orası canlansın. Dükkanlar olsun. Oraya gelen turistler, bizim markamızı artık iyice öğrensin, yaşasın orada ve satın alsın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Birleşmiş Markalar Derneğini ziyaret etti. Birleşmiş Markalar Derneğinin çok önemli işler yaptığını söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, "Bu yapmış olduğunuz işi, aslında ülkemizde üretimin, istihdamın ayakta kalması adına öne çıkartmalıyız. En önemli adım, marka olabilmek, marka değerini koruyabilmek" dedi.

Markalaşmanın önemine değinen Murat Kurum, "Bizim bu değerli markaları korumamız, çoğaltmamız, büyütmemiz ve tüm dünyada bu markaların bana göre isminin daha da duyulması lazım" şeklinde konuştu.

BMD üyelerinin caddelerin çoğaltılması yönündeki isteklerini iletmesi üzerine ise Kurum, "İstanbul’da gerçekten, üretimi, istihdamı artırmak istiyorsak, ülkemizde sadece sorun sokak değil. Sokak bu işin bence küçük bir parçası. Yani sokağı her türlü yaparız" diyerek talepleri karşılayacaklarını söyledi. Tarihi yarımadayı moda merkezi haline getireceklerini söyleyen Kurum, "Benim hayalim orası canlansın. Dükkanlar olsun. Oraya gelen turistler, bizim markamızı artık iyice öğrensin, yaşasın orada ve satın alsın. Tüm dünyaya bu markayı, markalaşmayı biz BMD ve Türkiye olarak yayalım istiyorum. Ben bunun için çalışacağım" dedi.