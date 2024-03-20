Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı final etabında veda etti.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano’ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı final etabında veda etti.

Salon: TVF Burhan Felek

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Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak

Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, De Kruijf, De Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro

Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25

Süre: 100 dakika (21,27,31,21)