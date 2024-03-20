Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı final etabında veda etti.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano’ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi’ne yarı final etabında veda etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak
Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, De Kruijf, De Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro
Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25
Süre: 100 dakika (21,27,31,21)