İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: '160 yeni aracı metrobüs filomuza hep birlikte kattık'

Pendik Kurtköy’de bulunan İETT Garajında düzenlene törenle, İETT’de taşeron olarak çalışan 446 personele kadroları verildi. Ayrıca 160 yeni aracın metrobüs filosuna katılımı gerçekleşti. Programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT’de taşeron olarak çalışan personeller katıldı. Yeni metrobüslerle yerli üretim olan araçlarla milli sanayiye destek sağlanırken, 11,5 olan metrobüs filo yaşı 8,5’a indirildi. Mevcut filoda, aracın yaşına bağlı olarak oluşan arızaların hattı olumsuz etkilemesi durumu azaltılması amaçlanıyor. Dışa açılır, metro tipi kayar kapılar sayesinde yolcu sirkülasyon kolaylığı sağlanması hedefleniyor. Yüksek yolcu kapasitesi sayesinde toplam kapasite yüzde 10 artacak, tek seferde taşınan yolcu sayısı artarken, duraklarda bekleme süreleri azaltılacak, Yüksek klima gücü kapasitesi sayesinde konforlu yolculuk sağlanabilecek.

“Metrobüs filomuzun biraz bitkin olduğunun farkındayız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şimdi bizim iş yapma zamanımız ve bugün 535 metrobüsümüz içerisinde ciddi bir bölümü 10 yıllık sefer süresi dolmuş. Tabiri caizse artık hizmetini kaliteli veremeyen, istediği kapasitede çalışamayan ve sık sık arıza yapan bir envanter söz konusu. Genel anlamda metrobüs filomuzun biraz bitkin, biraz yorgun olduğunun farkındayız. Tabii bu can damarı hattımızı kaderine terk edemezdik. İstanbullulara ‘otobüs gelemedi’ gibi ertelenen seferler üzerinden bahaneler oluşturacak bir yönetim de değiliz. Metrobüs hattındaki otobüsleri yenilemek için özellikle büyük çaba gösterdik. Meclisten oy birliğiyle bir borçlanma limiti çıkartarak 300 yeni otobüsü İstanbul’umuza kazandırmak adına heyecanla yola çıktık. Neredeyse 2 yıl önce. 300 yeni metrobüs buradan oy birliğiyle aldığımız onayı bize tabii ki mutluluk verdi, fakat oyunun ikinci perdesi Ankara’daymış. Bizim o kredimiz Cumhurbaşkanlığından hala onay alamadı. Biz şu anda şu 160’ın yanına çoktan 300 tane daha katmış olsaydık biz şu an eskimiş envanterini tümden yenilemiş olurduk.“ dedi.

“7 yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak, 160 yeni aracı filomuza kattık”

İmamoğlu devamında, “Bu sefer kendi öz imkanlarımızla 7 yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak hem de en iyi fiyatlara aldığımıza emin olduğumuz bir çalışmayla 160 yeni aracı filomuza hep birlikte kattık. Daha önce yurt dışından alınmış, çalışamayan şu anda yedek parçasını bile bulamayacağınız araçların tanesi 23 milyona mal olmuşken, şimdi gördüğünüz araçların her birisine 7.5 milyon ödüyoruz. Aynı zamanda bu araçlarımızın her biri yerli, pırıl pırıl araçlar gayet performansı yüksek. Bu araçlarımızın her birisini biz en az bir yıldan daha fazla deneyerek kabul ettik.“ dedi.

“Yeni nesil araçlarımızla zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına son vereceğiz”

İmamoğlu, “Mevcut durumun özellikle güvenlik tehdidi içeren sıkıntıları var. Metrobüslerin ters yönden çalıştığından dolayı çok ciddi bir kaza riskini barındırdığını biliyoruz. Yeni nesil metrobüs araçlarımızla zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına da son vereceğiz. Bu sayede bu riski ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

“İETT çalışanlarımız için de önemli bir atılım yapıyoruz" diyen İmamoğlu, "Bugün Kurtköy garajında bulunan işlettirme projesi modeline son veriyoruz. Nedir bu işlettirme projesi? 2018 yılında eski yönetim İstanbul ‘un 4 garajında işlettirme haklarını bazı firmalara veriyor. Yani otobüsleri işleten, personele maaş veren, araçların bakımını yapan aynı firma oluyor. Bu modelin ne yazık ki hakkaniyetli, verimli bir model olmadığı görüldü. Otobüslerin bakımlarından tutun da personel haklarına kadar konuda aksaklıklar yaşandı” dedi.

“Şoförlerimiz yılda 4 ikramiye alacak”

İmamoğlu, “Şoförlerimiz artık yılda 4 ikramiye alacak. Haftalık çalışma saatleri 45’ten 40’a düşecek. Diğerlerinde olduğu gibi yemek ücretleriniz olacak. Yıllık izin gün sayısı 14’den 22’ye çıkacak. Sizlerin 8 gün sosyal izin haklarınız olacak. Sosyal yardım paketi, tahsil yardımı, ramazan yardımı, gibi yardımlarımızdan da yararlanacaksınız. İETT kurumuna ait motivasyon kaynaklarınız da olacak, yani işinizi iyi yaptıkça primleriniz artacak” ifadelerini kullandı.