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İçişleri Bakanı Soylu: 'Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi'
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İçişleri Bakanı Soylu: 'Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Narkoteröre bir darbe daha. Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu’nda Bingöl kırsalında 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunk, 152 kilogram esrar ele geçirildi. Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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İHA
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